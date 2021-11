Trossard verklapt de beste waar hij al mee op een veld stond, en 't is een Belg: "Op toerental is hij onhoudbaar"

Leandro Trossard heeft een naam voor zichzelf gemaakt in Engeland. Bij Brighton is hij de ster van het team en de interesse van andere clubs groeit. Intussen is hij ook onbetwist Rode Duivel.

Trossard herinnert zich nog die eerste keer bij de Gouden Generatie. Met open mond stond hij te kijken. "Dat is geminderd. Omdat ik ook tegen toppers speel in de competitie. Sóms heb je nog van die momenten van bewondering in een match", vertelt hij in HLN.

Over de beste hoeft hij niet na te denken. "Eden Hazard in zijn beste dagen. Dat mag je aan eender wie vragen: een Eden op toerental is onhoudbaar. Van de beste Eden pak je de bal niet af. Zo'n geweldige speler. Dat heeft hij in die jaren bij Chelsea bewezen. Jammer dat het bij Real voor hem niet lukt. Eden heeft altijd en overal plezier. Het is moeilijk om in zijn hoofd te kruipen. Maar eens hij vrijuit kan voetballen en eens 5, 6, 7 matchen op rij kan spelen, ben ik er zeker van dat hij zijn oude niveau weer kan bereiken."