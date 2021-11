Niet lang zoeken naar man van de match: Bosniër deed KV Mechelen de das om met doelpunt en twee assists

Soms spreken de statistieken voor zich. De man van de match in Cercle Brugge - KV Mechelen was dan ook Dino Hotić, de spelverdeler bij de thuisploeg. De Bosniër gaf de assist voor de 1-0 en de 3-1 en maakte tussendoor van op de stip zelf de 2-1.

Opererend van op rechts was het voor Hotić zoeken waar de ruimte juist lag. Zijn traptechniek blijft een wapen. Met enkele prima getrapte stilstaande fases geraakte hij in de wedstrijd. Meer dan eens schilderde hij zo het leer op het hoofd van Utkus. Een keertje resulteerde dat in een doelpunt, een volgende maal was KVM-doelman Coucke spelbreker.

Hotić bleef zijn standaardsituaties de hele wedstrijd goed verzorgen en Cercle dwong er nog al wat af. Daar bouwde de kleine, vinnige speler op voort om ook in het veldspel steeds meer zijn impact uit te oefenen door goed tussen de lijnen te gaan spelen.

Hij bleef ook heel koelbloedig toen de bal kort na het uur op de stip ging. Coucke ging naar de goede kant, maar de strafschop van Hotić was perfect in het hoekje getrapt. Dat was het beslissende moment in de wedstrijd. Hotić vond met een prima schot uit de tweede lijn ook nog eens de vuisten van Coucke op zijn weg, maar lag toch nog een keer aan de basis van een doelpunt toen hij Matondo perfect in het straatje stuurde.

In de slotminuten kreeg Hotić ook een meer dan verdiende applausvervanging van zijn coach. De handen gingen stevig op mekaar in het Jan Breydelstadion. Als Hotić in de toekomst nog kan schitteren voor Cercle, zal het wel onder de leiding zijn van een andere trainer, want daags na de overwinning tegen KV Mechelen kreeg Vanderhaeghe zijn ontslag.