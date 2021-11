Pep Guardiola kan wel eens de opvolger worden van Roberto Martinez bij de Rode Duivels

Pep Guardiola heeft in een gesprek met de Spaanse krant Marca gesproken over zijn toekomst. Hij wil in de toekomst graag de leiding hebben over een nationaal team. Zou België een optie zijn voor hem?

"Ik heb al gezegd dat als ik hier klaar ben (nvdr. Manchester City), ik graag een team zou willen leiden op het WK", zei Guardiola. “Maar het is niet gemakkelijk om er een te vinden. Er zijn weinig posities. Dus ik zou graag willen, maar als dat niet gebeurt, ga ik clubs coachen, dat zou geen probleem zijn. Maar nu ik hier in Engeland ben, denk ik dat het alleen Manchester City zal zijn. Afgezien van deze mooie club zou ik geen enkele andere club in Engeland coachen." Guardiola werd in de zomer van 2016 door City aangesteld en staat tot de zomer van 2023 onder contract bij de Engelse club. Hij wordt algemeen beschouwd als een van de beste trainers in de wereld.