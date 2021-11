Tissoudali ziet na glansprestatie nog ruimte voor verbetering: "Al zal ik nooit zoals Ronaldo zijn"

Om de wedstrijd van Tarik Tissoudali te omschrijven tegen Standard kom je bijna superlatieven tekort. Zelf blijft hij er heel bescheiden onder.

"Of dit mijn beste wedstrijd is sinds ik bij Genk ben? Dat laat ik anderen bepalen. Ik heb al eerder twee keer gescoord en heb het in het verleden ook al vaker moeten doen, maar ik ben wel tevreden over mijn wedstrijd", klinkt het op de persconferentie.

Veld is geen excuus, heb lang op amateurvelden gespeeld

Ondanks het mindere veld, toverde Tissoudali er wel op los met de bal aan de voet. Volgens hem was het veld soms zelfs een voordeel voor hem. "Ik heb lang op amateurvelden gespeeld dus mag niet klagen", lacht hij. "Als je wat behendig bent, is het als verdediger lastiger om terug te komen als de aanvaller een schijbeweging maakt, daarvan probeerde ik gebruik te maken", was de tactische aanpak van de Nederlandse Marokkaan.

Dat Tissoudali nog veel kansen miste, rekent hij zichzelf zwaar aan. "Als sptis moet je rendement halen en ik ben nog niet die echte killer. Als ik daar nog op train, doe ik mee om topscorer te worden. Ik zal geen Ronaldo worden voor doel maar zelfs 10% beter is ook al iets", besluit Tissoudali vastberaden.