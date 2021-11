🎥 En de Oscar gaat naar...: Noorse doelman smeert ploegmaat rode kaart aan

Viking, het nummer drie in Noorwegen, keek op bezoek bij Kristiansund tegen een 2-1-achterstand aan. Met treffers in minuut 88 en 90 keerde Viking de scheve situatie helemaal om.

Eind goed, al goed zou je denken. Toch liep de partij alsnog op een sisser af. Doelman Patrik Gunnarsson kreeg het in blessuretijd aan de stok met David Brekalo, een ploegmaat. De discussie laaide zo hoog op dat Brekalo zijn doelman tot twee keer toe op een por trakteerde. De doelman viel theatraal neer en greep naar het gelaat. Gevolg: Brekalo werd met een rode kaart naar de kant gestuurd. Gelukkig voor de twee kemphanen kwam de zege niet in het gedrang.

Viking FK keeper Patrik Gunnarsson gets his own teammate, David Brekalo, sent off after this ridiculous play acting 😳🎭pic.twitter.com/7yGvlSacov