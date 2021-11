OFFICIEEL: Duitser aangesteld als trainer ad interim bij Manchester United

Ralf Rangnick is officieel aangesteld als interimtrainer van Manchester United. De 63-jarige Duitser komt per direct over van Lokomtiv Moskou, waar hij als sportief directeur aan de slag was.

Rangnick volgt de onlangs ontslagen Ole Gunnar Solskjaer op bij Manchester United, die het gelag betaalde voor de matige resultaten. Rangnick verdiende zijn strepen bij onder meer Stuttgart, Hoffenheim, RB Leipzig en Schalke 04. Tot het einde van het seizoen vervult hij de rol van manager. Daarna neemt hij een rol achter de schermen op, in een adviserende functie. "Ik ben enorm blij om me aan te sluiten bij United en ik ben erop gebrand om er een succesvol seizoen van te maken. We beschikken over een enorm getalenteerde kern met een ideale mix van jeugd en ervaring. Ik zal er de komende zes maanden alles aan doen om de spelers individueel, maar vooral als collectief, beter te maken." De volgende wedstrijd van Manchester United is er meteen eentje die kan tellen. Donderdag komt Arsenal op bezoek op Old Trafford. Na dertien speeldagen staat United op een teleurstellende achtste plaats in de Premier League, op twaalf punten van leider Chelsea. Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021