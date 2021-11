'Na Chelsea en Newcastle springt deze topclub in de dans voor Eden Hazard'

De strijd om Eden Hazard barst stilaan los. Newcastle United en Chelsea hadden zich al gemeld voor de Rode Duivel. Daar komt nu een derde topclub bij.

De interesse van Chelsea FC en Newcastle United is al langer gekend. Beide clubs hebben zelfs al navraag gedaan bij Real Madrid naar de mogelijkheden om Eden Hazard terug naar de Premier League te halen.

El Gol weet dat er een derde speler in het spel is. Ook Juventus FC heeft zich officieel op Santiago Bernabeu gemeld voor Hazard. Al blijft het de vraag of De Koninklijke Hazard in januari al van de hand wil doen.