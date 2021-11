Champions League op Old Trafford in gevaar? 'Zwitserse overheid dwingt Manchester United om uit te wijken'

Volgende week kruisen Manchester United en Young Boys Bern de degens in de Champions League. Maar het lijkt erop dat de wedstrijd niet op Old Trafford zal mogen doorgaan. Nochtans zijn de Engelsen nog niet zeker van de groepswinst.

En dat heeft alles te maken met de Zwitserse coronamaatregelen. De Zwitserse overheid legt reizigers uit Groot-Brittannië immers een quarantaine van tien dagen op. Met andere woorden: de spelers en sportieve staf van Young Boys Bern zou na de wedstrijd op het veld van Manchester United in afzondering moeten gaan, als ze al mogen afreizen.

The Daily Telegraph meldt dat UEFA al toenadering heeft gezocht tot de autoriteiten om een uitzondering toe te staan, maar de Zwitsers hebben daar allerminst oren naar. Een alternatief is spelen op een neutrale locatie, maar daar staan the Red Devils logischerwijs niet voor te springen.