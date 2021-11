Hazard nog steeds niet op training: 'nieuwe spierblessure'

Eden Hazard verscheen donderdag op training bij Real Madrid, maar vandaag was de Rode Duivel opnieuw afwezig.

Eden Hazard was vorige donderdag na zijn buikgriep opnieuw van de partij bij Real Madrid, maar hij trainde wel apart. Zondag zat hij nog niet in de selectie.

Vandaag is de Rode Duivel opnieuw niet van de partij op de groepstraining. Volgens enkele Spaanse kranten sukkelt Hazard met een nieuwe spierblessure.

Het probleem zou nu in de kuit liggen. De kans dat Hazard de komende dagen of weken opnieuw van de partij is, is gering. Vandaag is er nog een nieuwe persconferentie van Ancelotti voorzien.