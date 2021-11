Jordi Condom klaar voor bekerclash met Anderlecht: "Historische kans om verder te bekeren"

Dinsdagavond ontvangt Seraing niemand minder dan Anderlecht in het Stade du Pairay. De inzet is een plaats in de kwartfinale van de Croky Cup.

De coach van Seraing leeft met de nodige kopzorgen toe naar het bekerduel van dinsdag. "Marius Mouandilmadji kan pas woensdag de training hervatten. Hij geraakt misschien speelklaar voor de trip naar Club Brugge komend weekend. Bovendien kampen Antoine Bernier en Georges Mikautadze met wat lichte hinder. Het feit dat we op kunstgras trainen, speelt daarbij zeker niet in ons voordeel. Daar moeten we een oplossing voor vinden."

In de vorige ronde schakelde Seraing STVV uit, dinsdag komt met Anderlecht een G5-club op bezoek. Tegen STVV roteerde Condom er duchtig op los, dat zal tegen Anderlecht niet het geval zijn. "Dit is een historische kans voor ons om verder te bekeren. Dat betekent dat ik het sterkst mogelijke elftal tussen de lijnen zal brengen. Deze match is belangrijk voor de club, staff, spelers en fans. Het enige nadeel is dat we door deze wedstrijd meer risico lopen op blessures. Daar moeten we onszelf bewust van zijn, zeker met onze smalle kern."

In augustus ging Seraing in het Lotto Park kansloos onderuit (3-0), onder meer na een vroege rode kaart voor Boulenger. "Sindsdien heeft onze ploeg heel wat vooruitgang geboekt. Bovendien zal het er op ons kleine veld heel wat anders aan toegaan. Met de steun van het publiek zijn we tot veel in staat", besluit de Spaanse coach van Seraing.