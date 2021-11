Genk (en van den Brom) zitten in derde (!) crisis op amper één jaar tijd: "Rustige jaren in het voetbal zijn op één hand te tellen"

John van den Brom staat met de rug tegen de muur. De Nederlander moet winnen van Club Brugge in de Beker van België om zijn vel te redden. Langs de andere kant: is het normaal dat KRC Genk op één kalenderjaar drie keer in crisis heeft gezeten?

“Rust is er zelden of nooit in het velden”, reageert Erik Gerits in Het Laatste Nieuws op die stelling. “Dat is eigen aan deze sport. Ik werk al dertig jaar in het voetbal en ik kan de rustige jaren op één hand tellen.”

Nochtans had ook de algemeen directeur van de Limburgers zo’n rustig seizoen verwacht. “We hebben dit seizoen veel geïnvesteerd om onze spelersgroep samen te houden. Ik had dan ook verwacht om rustig bovenaan mee te draaien. Dat is niet het geval.”

“Anderzijds is er geen man overboord”, predikt Gerits rust. “Of de kern wel zo sterk is als we zelf denken? Daar ga ik niet over oordelen. Wat ik wel weet is dat we een pak internationals hebben. Veel rust hebben zij niet. Maar nogmaals: we kunnen het tij keren.”