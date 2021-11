Haatberichten op Twitter dwingen Lukaku tot drastische beslissing

Romelu Lukaku vierde afgelopen zondag zijn terugkeer tegen Manchester United met een invalbeurt. Achteraf kreeg hij echter veel haatberichten en besloot zijn Twitter-account te deactiveren.

Lukaku was enkele weken out met een spierblessure, maar vierde tegen zijn ex-club zijn rentree. Na de match kreeg hij heel veel haatberichten op een post op Twitter en op een gegeven moment had hij er genoeg van. Hij wil zich concentreren op het positieve en verwijderde zijn account. Hij heeft wel nog zijn Instagram-account.