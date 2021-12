AA Gent wil zolang mogelijk op drie fronten actief blijven: "We kunnen ook doen zoals Antwerp, maar wij hebben andere keuze gemaakt"

Vanavond gaat AA Gent in het Soevereinstadion op zoek naar een ticket voor de kwartfinale van de Croky Cup. SK Lommel zou op papier geen probleem mogen zijn voor het team van Hein Vanhaezebrouck.

De coach van AA Gent liet zich na de nederlaag in Cyprus ontvallen dat het roteren niet goed had uitgedraaid. Vanhaezebrouck heeft er lessen uit getrokken, zo liet hij uitschijnen op zijn persbabbel. "Sowieso moeten we wachten tot woensdag om te zien wie volledig hersteld is. Maar als iedereen fit is, zie ik niet in waarom we zouden moeten wijzigen. In Lommel is het do or die. In Cyprus waren we al zeker van kwalificatie, nu kunnen we de bal niet misslaan, of we liggen eruit."

Na een moeilijk seizoensbegin zijn gaan de prestaties van de Buffalo's crescendo. Europese overwintering is een feit, in de competitie is Gent genaderd tot op twee punten van een plekje in de Champions Play-Offs. Ook de beker is een doel voor Vanhaezebrouck en co.

"We kunnen ook doen zoals Antwerp: ons laten uitschakelen in de beker en Europa en dan gaan zeggen dat we in mei vol voor de titel gaan. Wij hebben een andere keuze gemaakt: zo lang mogelijk mee blijven strijden op drie fronten", besluit de T1 van AA Gent.