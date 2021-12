Engels voetbal houdt opnieuw de adem in na onwel worden van supporter

De wedstrijd tussen Watford FC en en Chelsea van woensdagavond is in de eerste helft stilgelegd vanwege een medisch noodgeval in het publiek. Beide ploegen zijn daardoor opnieuw naar de kleedkamer getrokken.

Het was Marcos Alonso die het als eerste speler doorhad en om medische hulp vroeg. Een halfuur later kwamen de spelers opnieuw het veld op nadat de eerste zorgen werden toegediend. Volgens eerste berichgevingen had de supporter een hartaanval maar zou de situatie stabiel zijn.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een supporter onwel wordt. Tijdens Newcasle United-Tottenham zagen Reguilon en Dier dat een fan onwel werd waardoor ze richting de medische staff sprintten en het spel lieten stilleggen. Dier en Reguilon kregen daarna de trofee voor man van de match.

Dichter bij huis liep het in de achtste finale van de beker fataal af voor een Lierse-supporter toen hij onwel werd tijdens de wedstrijd Lierse-OH Leuven.

Op internet gonst het alleszins van de theorieën waarom er plots zoveel supporters onwel worden. Sommigen wijten het aan het coronavaccin, anderen zeggen dat corona ervoor gezorgd heeft dat veel onderliggende kwaaltjes niet opgespoord konden worden vanwege de druk op de zorg.

The players have returned to the field in preparation of play resuming.



Our thoughts are with the fan – who had a cardiac arrest but has now been stabilised – and all those affected.



Thank you to the medical staff, players and fans for their quick response. 💛 pic.twitter.com/wa3QfyF0Em