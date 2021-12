🎥 Geruzie om strafschop? Deze debuterende bondscoach lost het op zijn manier op

In de Arab Cup in Qatar zat het venijn in het duel Oman-Irak in de staart. Bij een 1-0-stand in het voordeel van Oman kreeg Irak in blessuretijd een strafschop.

Ayman Hussein miste de elfmeter, maar Irak kreeg een herkansing omdat de Oman-doelman te vroeg zijn lijn verliet. Hierop ontstond een felle discussie tussen Irak-spelers Hussein en Abdulkareem over wie poging twee mocht omzetten. Bondscoach Zeljko Petrovic kreeg het ervan op zijn heupen. In die mate zelfs dat hij het veld opliep om de knoop door te hakken. Uiteindelijk kreeg hij gelijk. Abdulkareem zetten de strafschop feilloos om en bezorgde Irak zo een punt. Hoe dan ook werd het een debuut om nooit te vergeten voor Petrovic, een Nederlandse Montenegrijn. Petrovic nam onlangs over van de opgestapte Dick Advocaat.