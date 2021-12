Van Crombrugge eerlijk na kwalificatie: "Het was niet om aan te zien"

Hendrik Van Crombrugge zag tegen Seraing zeven keer iemand aanleggen vanop elf meter. Twee keer in de reguliere speeltijd, vijf keer in de penaltyreeks. "Dat is denk ik de eerste keer dat me dat overkomt", kon hij er achteraf om lachen.

Van Crombrugge pakte de eerste in de strafschoppenreeks met een fantastische reflex. "Ik ben blij dat ik die had, want zo kwam de druk toch bij Seraing te liggen."

Over het eerdere verloop van de wedstrijd was hij minder te spreken. "Toen we zo snel 2-0 achterkwamen wist ik dat we een héél moeilijke avond zouden hebben. Ik heb hier ook al eens met Eupen in tweede klasse komen spelen en toen stonden we ook 3-0 achter na 45 minuten. Het is hier altijd moeilijk voetballen, maar ik wil geen excuses zoeken", klonk het.

“Onze eerste helft was niet goed genoeg. We komen dan toch 2-3 voor en dan mag je die voorsprong eigenlijk niet weggeven. Die gelijkmaker viel op een stilstaande fase waarin iedereen na die eerste weggewerkte bal vooruit begint te hollen. Dan is de concentratie even weg, komt die bal opnieuw voor doel en mag er iemand vrij inlopen. Ondanks die zes goals was dit een erg gesloten match. Het was absoluut niet om aan te zien. Maar een bekerwedstrijd moet je winnen en dat hebben we gedaan.”