Spelers Moeskroen trappen het af na wanbetalingen en gaan op 'congé'

Moeskroen pakte 12 op 12 en is zo af van de laatste plaats in 1B, maar betaald werden ze al een tijdje niet meer. Daar gaan de spelers nu tegenin, ze vertrekken op 'congé'.

Met overwinningen tegen Virton, Deinze, Waasland-Beveren en Lierse Kempenzonen pakte Moeskroen 12 op 12. Zo zijn ze af van de laatste plaats in 1B en klommen ze op tot de zesde plek in de stand. Plots hebben ze zelfs maar vijf punten achterstand op Waasland-Beveren, die tweedes staan. Er is dus weldegelijk nog hoop aan Le Canonnier, maar geld is iets anders.

Vorige maand werden de spelers en trainers van Moeskroen niet betaald door de club. Daar gaan ze nu tegenin door niet meer te trainen tot de lonen op hun rekeningen verschijnen. Dat zou eerstdaags gebeuren, maar daarmee zijn alle problemen niet opgelost. Moeskroen mag deze winter ook geen transfers doen door een straf van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Komt het ooit nog goed met Moeskroen?