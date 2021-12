Toernooidirecteur over WK Qatar: "Homo's zijn welkom, maar niet hand in hand op straat"

Volgende winter zal in Qatar het WK worden afgewerkt. Het toernooi wordt al als schande gezien door de vreselijke situatie waarin arbeiders de stadions moeten opbouwen, en ook de nieuwe uitspraken van de toernooidirecteur zijn bijna ongelooflijk.

Volgende winter zal in Qatar het WK voetbal worden gespeeld. Het toernooi kwam al vaak in opspraak. Er stierven heel wat arbeiders bij de bouw van de stadions door de vreselijke arbeidsomstandigheden. Vandaag sprak de toernooidirecteur zich opnieuw uit over het toernooi, en weer ging hij volledig de mist in. CNN sprak met al-Khater, de toernooidirecteur, over de situatie rond homo's in Qatar. Dat kwam doordat de Australische voetballer Josh Cavallo uit de kast kwam en zei dat hij niet graag zou voetballen in Qatar omdat hij er zich niet veilig zou voelen.

“In sommige andere landen is meer tolerantie ten aanzien van openlijke uitingen van affectie en genegenheid. Qatar en de regio zijn op dat vlak wat meer bescheiden en conservatiever. We vragen de voetbalfans dat te respecteren", vertelde al-Khater aan de journalist van CNN. "Cavallo is welkom in Qatar. Niemand wordt hier bedreigd of zou zich onveilig moeten voelen. We zijn een tolerant en gastvrij land. Ik vind vooral dat we oneerlijk zijn behandeld en niet altijd juist zijn neergezet in de media nadat we elf jaar geleden het WK toegewezen kregen. Maar we weten dat een WK-organisatie altijd met argusogen bekeken wordt, dat was in het verleden telkens ook het geval", besloot hij.