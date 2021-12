Deinze springt naar de 2de plaats in 1B dankzij een ontketende Dylan De Belder

Deinze en Virton openden de debaten in 1B vanavond. Dankzij een uitstekende Dylan De Belder houdt Deinze de drie punten thuis.

Het team van Wim De Decker voetbalt al een heel seizoen prima maar gaf al enorm veel punten weg in de tweede helft, vandaag hield het een voorsprong wel vast en rukt het op naar de tweede plek.

Het ambitieuze Deinze wou vanavond absoluut de maat nemen van de hekkensluiter, Virton. De club uit de provincie Luxemburg begon prima aan de competitie maar zakte de laatste weken toch wat weg.



Deinze probeerden de wedstrijd meteen in handen te nemen maar veel verder dan een flauwe kopbal van De Belder kwam het in het eerste kwartier niet. Op tien minuten van de pauze stak ook Virton zowaar eens de neus aan het venster, het zwakke schot van Allach bezorgde doelman Dutoit nog de nodige moeite. Halfweg stond het nog 0-0 in de Dakota Arena.

Vlak na de pauze was het dan toch raak voor Deinze: Sadin bracht eerst nog redding bij een kopbal maar de goed gevolgde De Belder duwde binnen: 1-0. De thuisploeg bleef stevig op het gaspedaal duwen en Virton streed voor wat het waard was. De beste kansen waren in het slot nog voor de thuisploeg en De Belder maakte het uiteindelijk helemaal af door vanuit een scherpe hoek de 2-0 in doel te leggen. In de blessuretijd deed ook topschutter Mertens nog zijn duit in het zakje door een blunder van doelman Sadin af te straffen: 3-0.