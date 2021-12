Ex-speler Anderlecht breekt lans voor Vincent Kompany: "Zonder hem is Anderlecht maar een modaal ploegje"

Zondagmiddag krijgt Anderlecht Zulte Waregem op bezoek in het Lotto Park. De paars-witte motor draait nog steeds niet op volle toeren, al zijn de Brusselaars genaderd tot op een punt van plaats vier.

Toch was er de voorbije weken heel wat kritiek op Anderlecht én coach Vincent Kompany. In HLN laat Olivier Deschacht zich uit over de coach van Anderlecht.

"Zonder Kompany is Anderlecht maar een modaal ploegje. Ik vind hem outstanding: tactisch, qua pressing, analyses. Mocht je een andere coach aanstellen, dan stuikt Anderlecht als een kaartenhuisje in mekaar. Ook voor de fans is Kompany de houvast, want hij is het Anderlecht-DNA. Wie aan Kompany twijfelt, kent niets van voetbal."

"Toch heb ik een bemerking", aldus Deschacht. "Vincent mag niet te veel kijken naar de vorm op trainingen. Ikzelf vond dat als verdediger ook belangrijk. Aanvallende jongens denken anders. Jongens als Boussoufa, Mbokani of Jovanic namen wel eens een snipperweek, maar maakten in het weekend wel het verschil."