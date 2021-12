KV Oostende gelooft sterk in Franse middenvelder: "Die impact willen we zien"

Vincent Koziello stond tegen Antwerp voor de eerste keer in het basiselftal van KV Oostende. Er werd echter met 3-0 verloren.

Toch geloven ze bij de kustploeg hard in de mogelijkheden van de Fransman. Volgens Gauthier Ganaye, de executive president van KVO, zal hij zich laten zien in de tweede helft van het seizoen.

KV Oostende hoopt tegen dan in wat rustiger vaarwater te zitten, na de recente nul op vijftien in de Jupiler Pro League.

“We wisten dat Vincent tijd nodig zou hebben om fit te worden. Maar we wisten óók wat voor kwaliteiten en ervaring hij heeft, onder meer tijdens zijn periode in Nice. Zo zag je dat hij de wedstrijd tegen KV Mechelen mee deed kantelen. Die impact willen we in de toekomst nog vaker zien”, vertelt Ganaye.