🎥 Vuurwerk op de laatste training van Beerschot

Morgen staat de Antwerpse derby tussen Beerschot en Antwerp op het programma. De supporters van Beerschot gaven de spelers nog een extra duwtje in de rug.

De Antwerpse derby tussen Beerschot en Antwerp gaat morgen door en met publiek. Dat is al een hele tijd geleden. Voor Beerschot is het vooral een strijd om dit seizoen de degradatie te vermijden, maar de supporters van de 'Mannekes' wilden toch nog even hun spelers op het belang van de derby wijzen.

Daarom waren ze afgezakt naar het Universiteitsplein (trainingscomplex van Beerschot) om ze vurig aan te moedigen voor de wedstrijd van morgen. Iets voor half 3 morgenmiddag zullen we weten of dit ook zijn effect heeft gehad.