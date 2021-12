Opvallend: ex-speler Club Brugge genomineerd om speler van de maand te worden in de Premier League

Dennis werd de voorbije zomer door Watford definitief overgenomen van Club Brugge en in de Premier League speelt de Nigeriaan voorlopig de pannen van het dak. Zo kan hij uitstekende statistieken voorleggen met 6 doelpunten en 5 assists.

Hij heeft een knappe maand november achter de rug en daarom heeft de Premier League besloten om hem te nomineren voor "speler van de maand". De andere kanshebbers zijn Alexander-Arnold, Cancelo, Jota, McGinn en Bernardo Silva.

Who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month? 💫



🔴 Trent Alexander-Arnold

🔷 Joao Cancelo

🐝 Emmanuel Dennis

🔴 Diogo Jota

🦁 John McGinn

🔷 Bernardo Silva



🗳 #PLAwards | https://t.co/Z3ZOVAeDJ0 pic.twitter.com/9aBkLd5uDo