Tarik Tissoudali legt uit: "Dat is mijn grote doel, daarom koos ik voor AA Gent al kon ik meer verdienen in Midden-Oosten"

Tarik Tissoudali is stilaan aan het loskomen bij AA Gent en begint ook de weg naar doel te vinden. Hij heeft dan ook grote plannen.

"Ik kon meer verdienen in het Midden-Oosten dan in Gent", aldus Tissoudali in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Nationale ploeg

"Maar mijn grote doel is het Marokkaanse elftal. Er zitten nu spelers in de nationale ploeg waarvan ik denk dat ik beter kan."

"Voor dat grote doel heb ik voor Gent gekozen", is de aanvaller van AA Gent enorm duidelijk. Dan maar blijven scoren bij de Buffalo's, te beginnen tegen OH Leuven.