Laatste kans vanavond voor Van den Brom? "En laat zijn assistent daar net goed in zijn"

Als John van den Brom vanavond met Genk niet wint bij KV Mechelen lijkt het verhaal over te zijn. De Genkenaars moeten voor hun coach spelen, want die staat al een tijdje in de tocht.

Ook Imke Courtois ziet dat zijn stoel op vallen staat. "4 op 15 en pijnlijk twee keer onderuit tegen Club Brugge: nieuw verlies in Mechelen vanavond wordt hem wellicht fataal, in Genk zullen ze minder geduld hebben dan in Brussel. Al brengt zijn ploeg nog zo’n leuk voetbal en al is de ‘chemie’ met zijn spelersgroep nog intact – John is nu eenmaal een heel leuke vent, one of the boys soms", klinkt het bij Courtois in KVW.

"Maar hij krijgt er de nodige defensieve organisatie niet in. En laat dat nu net iets zijn waar zijn nieuwe ‘assistent’ Glen Riddersholm goed in is. Zou een ontslag dan terecht zijn? Wij weten het niet, zien de trainingen niet."