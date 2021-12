Opvallend: Cuadrado zorgt voor tweede olympisch doelpunt in Serie A in twee dagen

Je ziet het af en toe, een corner die rechtstreeks in doel wordt geknald. In de Serie A beleefden ze wat dat betreft een historisch weekend. Juan Cuadrado scoorde zondag het tweede olympisch doelpunt in evenveel dagen in de hoogste klasse van het Italiaanse voetbal.

De Colombiaanse flankspeler zette Juventus zondagavond na tien minuten voetballen op voorsprong met een fabelachtige hoekschop. De doelman van Genoa gooide alles in de strijd, maar zag de pegel via de binnenkant van de paal in doel belanden. Cuadrado 🤌🏻 pic.twitter.com/pU53EfIGT2 — Don Eslime 🦓 (@Eslime24) December 5, 2021 Zaterdagavond scoorde Hakan Calhanoglu ook al een olympisch doelpunt, nota bene in het Stadio Olimpico. Al moet gezegd: de Turkse spelmaker had geluk dat er bij AS Roma knullig verdedigd werd in die fase. Via doelpunten van Dzeko en Dumfries werd het nog 0-3 voor Inter tegen de ploeg van José Mourinho. Vejam o gol espetacular de Hakan Çalhanoglu, gol olimpico debaixo das pernas de Rui Patrício.



Sempre lembrando, €0 euros por esse jogador absurdo. pic.twitter.com/6b0Mu6RlTr — Inter de Milão Brasil CAMPIONE 🏆 🇮🇹 (@interdemilaoBRA) December 4, 2021