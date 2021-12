Lior Refaelov maakt zich onmisbaar bij Anderlecht: "Vinnie weet wat ik deze ploeg kan bijbrengen"

Na vier matchen op de bank, waarvan twee dat hij zelfs niet mocht invallen, heeft Lior Refaelov bewezen dat hij wel degelijk een basisplaats verdient. Zijn klasseflitsen hebben Anderlecht tegen Zulte Waregem alvast over de streep getrokken.

Vier doelpunten in een week tijd en de laatste twee mochten ingekaderd worden. "Ik begin mijn ritme te vinden", grijnsde de aanvallende middenvelder. "Het is natuurlijk makkelijker als je wint en vandaag hadden we - zelfs bij 1-1 - geen enkele twijfel dat dat ging gebeuren. De sfeer in de ploeg was al voor de match heel goed en je voelt gewoon dat er zo'n prestatie zit aan te komen. Het vertrouwen was er en dan kan je een reeks neerzetten."

Anderlecht voetbalde in ieder geval één van zijn beste helften van het seizoen bij elkaar. "We hebben veel kansen gecreëerd. We hadden er zes of zeven kunnen scoren, maar we houden er blijkbaar van om onszelf schrik aan te jagen op het einde van de match. Dat moeten we dringend corrigeren."

Maar er zit progressie in het spel van Anderlecht. "We beginnen onze flow te vinden. Onze stijl van spelen van achteruit, van Van Crombrugge over Zirkzee en Kouamé... Zo moet het gebeuren, maar we mogen nu niet stoppen. We moeten die progressie blijven maken."

Met Refaelov in de ploeg, daar is nu geen twijfel meer over."Vinnie weet wat ik deze ploeg kan bijbrengen, op en naast het veld. Ik ben gelukkig en fier op deze twee doelpunten. Maar wat echt telt nu is dat we blijven winnen."