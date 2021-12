Marc Van Ranst is duidelijk na Zwarte Zondag in de Jupiler Pro League: "Volgende voetbalmatchen achter gesloten deuren"

Enkelingen die het veld opliepen na Beerschot-Antwerp, totale chaos in Sclessin en in beide matchen amper mondmaskers te zien bij de harde kernen. Het voetbal maakte zondag geen al te beste beurt. Viroloog Marc Van Ranst is dan ook duidelijk: het zal de komende weken achter gesloten deuren gebeuren.

De Pro League pleitte de voorbije week bijna op blote knieën bij de regering om voetbal te laten doorgaan. Ze smeekten ook de fans de mondmaskerplicht te respecteren, want dat was de grote voorwaarde om open te mogen blijven. Zondag lapten veel fans in beide matchen die regel aan hun laars. En enkelingen dreven het nog verder door ongeregeldheden te veroorzaken. De kans bestaat dat de regering zelf ingrijpt. Voor Marc Van Ranst is er blijkbaar al geen twijfel meer dat de deuren weer gesloten zullen worden. In Nederland laat men momenteel de wedstrijden achter gesloten deuren spelen (terwijl ze betere coronacijfers hebben).

In België hadden de voetbalsupporters de kans om te tonen dat het wel op een veilige manier kon. En ze scoorden een own-goal. https://t.co/c1k3VcR0IK — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) December 5, 2021 Een kleine bende hooligans die zich misdragen gaan er voor zorgen dat de volgende voetbalmatchen (zoals in Nederland) achter gesloten deuren worden gespeeld. https://t.co/uyRAY0m1Cx — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) December 5, 2021