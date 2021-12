Alexandre Grosjean legt de straffen voor Ultras Standard uit

De CEO van Standard Alexandre Grosjean heeft de straffen voor de eigen supporters uitgelegd na het wangedrag van afgelopen zondag.

Standard heeft niet eens gewacht op het verdict van de Pro League en heeft zelf al ingegrepen voor de komende wedstrijden.

Grens

De tribunes D3, E3, F3 en E4 zullen vanaf de volgende wedstrijd gesloten blijven. De Ultras zijn dus niet meer welkom.

"Het zijn onpopulaire maatregelen, maar we moeten ingrijpen. Supporters mogen ontevreden zijn, maar sommigen hebben de grens overschreden. Wat is het volgende: een zwaargewonde of een dode? Neen, we moeten een grens trekken."