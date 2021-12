Beloften Anderlecht komen (voor even?) aan de leiding, toptalent toont zich met hattrick

Arnstad zette Anderlecht al na twee minuten op het juiste spoor, ook Ait El Hadj pikte zijn doelpuntje mee. En wat voor een! Toch was het Mario Stroeykens die met de meeste aandacht ging lopen. De 17-jarige middenvelder scoorde een hattrick.

Dankzij deze zege wipt Anderlecht in de stand over Racing Genk naar de eerste plaats. Genk speelt vrijdagavond nog de inhaalwedstrijd op het veld van Club NXT.

Hattrick van Super Mario. Et la plus large victoire de la saison pour nos U21. Well done, boys. 🟣⚪ pic.twitter.com/P6rLBa1xfn