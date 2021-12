Geen breuk voor Jason Denayer, die enkele maanden out is

Jason Denayer viel zondag op slag van rust geblesseerd uit in het duel tussen Bordeaux en Olympique Lyon. Onze landgenoot werd stevig geraakt aan de enkel en werd in tranen afgevoerd. Even werd er gevreesd voor een breuk, uit onderzoeken bleek dat dat toch niet het geval was.

Olympique Lyon laat via de officiële kanalen weten dat de Rode Duivel een verstuikte enkel heeft opgelopen. De afwezigheid van 26-jarige verdediger wordt geschat op twee maanden. De 33-voudige international moet zo een kruis maken over dit kalenderjaar. Het contract van Denayer bij Lyon loopt af aan het einde van het seizoen. L’Olympique Lyonnais informe que Jason Denayer souffre d’une entorse de la cheville droite. Les examens passés par le défenseur international belge ont révélé une entorse de la Synostose qui sera traitée orthopédiquement par le staff médical de l’OL.



