KV Oostende nodigt Marc Van Ranst uit om competitiematch bij te wonen: "Mondmasker zal klaar liggen"

Als het van Marc Van Ranst afhangt, gaat het voetbal weer achter gesloten deuren door. Kan KVO de viroloog op andere gedachten brengen? Van Ranst had zijn standpunt duidelijk gemaakt via - uiteraard - Twitter na de supportersincidenten rond onze velden voorbije zondag.

"In België hadden de voetbalsupporters de kans om te tonen dat het wel op een veilige manier kon. En ze scoorden een own-goal", stelde Van Ranst onder meer op Twitter. Dat kunt u HIER nog eens lezen. In de krant maakt Van Ranst de balans op. Hij is bijvoorbeeld kritisch voor de matchen van Charleroi, maar heeft er ook wel oog voor dat sommige matchen wél correct verlopen.

Van Ranst had het dan onder andere over KV Oostende. Dat is aan de kust niet onopgemerkt voorbijgegaan. "Dag Marc Van Ranst, bedankt voor je compliment. Graag nodigen we je uit op 14/12 voor KVO - KV Kortrijk. Kun je uit eerste hand de situatie in ons stadion evalueren", staat op de Twitterpagina van KVO te lezen.

Dag @vanranstmarc, bedankt voor je compliment. Graag nodigen we je uit op 14/12 voor KVO - KV Kortrijk. Kun je uit eerste hand de situatie in ons stadion evalueren. Bezorg jij ons in pm je mailadres en wij bezorgen je de tickets. Mondmasker van KVO zal klaarliggen 😉 pic.twitter.com/9AIOCX2iGp — KV Oostende (@kvoostende) December 7, 2021

"Bezorg ons je mailadres en wij bezorgen je de tickets. Mondmasker van KVO zal klaarliggen", zo benadrukken ze bij Oostende dat ze zich aan de opgelegde maatregelen houden.