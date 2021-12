Waarschuwing voor Union SG: "Als Undav een mooi voorstel krijgt, zal hij vertrekken"

De sterke Deniz Undav heeft al vaak mogen vieren bij Union SG. De Duitser scoort met de ogen dicht en is één van de voornaamste redenen waarom de Brusselaars het zo goed doen. De grote vraag is: voetbalt hij ook na de transferperiode van deze winter bij Union?

Het is een thema waar de analisten in La Tribune bij RTBF zich ook over buigden. Voornamelijk Rode Duivel Philippe Albert had er een duidelijke mening over. Albert benadrukt dat Undav tot dusver in zijn carrière geen grootverdiener geweest is.

Financieel verbeteren

Undav onthulde onlangs nog in de media dat hij bij een passage in de lagere Duitse reeksen ooit een contract had van amper 150 euro. ""Hij is al 26 jaar, ik denk dat hij zich financieel moet verbeteren. Als Undav een mooi voorstel krijgt, zal hij vertrekken", denkt Albert daarom.

De andere gasten aan tafel achtten de kans op een transfer dan weer minder groot. Cécile De Gernier hield zich op de vlakte, Swann Borselinno en Stephan Streken zijn er dan weer van overtuigd dat Undav wel bij Union zal blijven na januari.