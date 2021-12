Een half jaar geleden nog in Mechelen, nu doet hij denken aan De Bruyne: "Mooie toekomst voor hem weggelegd"

De 19-jarige Aster Vranckx verliet KV Mechelen voor Wolfsburg en daar maakt hij mee het mooie weer.

Analist Filip Daems is alvast onder de indruk van de overstap die Vranckx maakte naar de Bundesliga. “Wolfsburg gelooft in hem, de voorbije weken speelde hij alles”, klinkt het bij HLN.

Toch is er nog werk aan de winkel, maar de mogelijkheden zijn er. “Vranckx moet zich qua kracht nóg meer ontwikkelen. Maar conditioneel staat hij sterk. Hij heeft loopvermogen.”

Wolfsburg is volgens Daems de ideale club voor Vranckx. “Ze doen elk jaar mee voor Europees voetbal, maar er is wel minder druk dan bij andere traditieclubs. Het is een stabiele club die financieel sterk staat en jongeren kansen geeft.”

Kevin De Bruyne beleefde er ook enkele mooie jaren: “Hij was nog van een ander kaliber dan Vranckx, al is het nu moeilijk in te schatten tot waar hij het kan schoppen. Eén ding is duidelijk: Vranckx heeft zich héél snel kunnen aanpassen aan het niveau van de Bundesliga. Er lijkt een mooie toekomst voor hem weggelegd.”