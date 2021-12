Flora Tallinn wil stunten tegen AA Gent: "Dat kan in ons voordeel spelen"

Flora Tallinn heeft nog een kans om als tweede door te stoten in Groep B van de Conference League.

Tallinn speelt donderdag op bezoek bij AA Gent. Een overwinning moet dan wel gecombineerd worden met verlies van Partizan tegen Famagusta.

Tallinn greep in Estland naast de titel door als tweede te eindigen. "Het is jammer dat wij de titel in allerlaatste instantie verloren. Gelukkig is er deze match nog, zo hebben we niet de tijd om veel aan dat verlies te denken”, zei trainer Jürgen Henn vanuit Gent.

"Op Rauno Sappinen na, is iedereen fit. Sappinen sukkelt met de lies en we wachten de laatste training af. Mogelijk zal ik dus moeten sleutelen aan mijn elftal, maar ik wacht tot het laatste moment om die knoop door te hakken, want kan Sappinen zeker gebruiken in de aanval."

AA Gent is al zeker van de groepswinst, het is dan ook uitkijken welk elftal Hein Vanhaezebrouck tussen de lijnen brengt. "Ik weet niet hoe AA Gent aan de aftrap zal komen voor deze laatste match in de groep. Voor hen hoeft het allemaal niet meer. Ik verwacht dat mijn collega Hein Vanhaezebrouck wel zal schuiven met enkele pionnen en nieuwe spelers zal inbrengen.”

“Natuurlijk boet je dan in qua automatismen. Dat kan dus in ons voordeel spelen. Anderzijds geef je jongens de kans om zich te onderscheiden en zich te laten opmerken. Ik vrees dat die die opportuniteit zeker zullen nemen en daarom met een enorme positieve ingesteldheid aan de aftrap zullen komen."