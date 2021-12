Schorsing voor Mercier: "Onaanvaardbaar gezien zijn voorbeeldfunctie"

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag twee speeldagen schorsing, waarvan één effectief, en een boete van 1.500 euro opgelegd aan Xavier Mercier.

Mercier krijgt die sanctie opgelegd voor zijn rode kaart in de bekermatch tegen Westerlo afgelopen week. Na een stevige overtreding ging hij neus aan neus staan met Mabea. Nadat die een beweging met het hoofd maakte reageerde Mercier met een kleine kopstoot. Beide spelers kregen een rode kaart.

Het Bondsparket wilde Mercier drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, maar het Disciplinair Comité deed dat niet. Volgens OHL zou er zelfs geen contact geweest zijn tussen de twee spelers. Voor Mercier was het een eerste rode kaart, waardoor Leuven hoopte op een straf met uitstel.

"Gezien zijn voorbeeldfunctie, zeker als kapitein van zijn ploeg, dient zijn handelen als onaanvaardbaar beschouwd te worden", luidt het vonnis. "Het Disciplinair Comité wenst wel rekening te houden met de zeer lage intensiteit van de kopstoot en het voorbeeldige disciplinaire verleden, zodat een gedeelte van de op te leggen sanctie met uitstel kan verleend worden.”

Mercier is geschorst tegen KV Kortrijk zaterdag. Als OHL in beroep gaat, dan wordt dat vrijdag nog behandeld. Mabea werd volledig vrijgesproken. Het is goed mogelijk dat het Bondsparket daartegen beroep aantekent.