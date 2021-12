Théo Bongonda vreest stijlbreuk niet: "Als we met meer discipline wél resultaten halen, graag dan"

Na zeven opeenvolgende wedstrijden zonder zege staat Racing Genk donderdag andermaal voor een levensbelangrijke wedstrijd. Tegen Rapid Wien moet de bekerwinnaar voor Europees voetbal na Nieuwjaar zorgen, liefst van al nog in de Europa League.

Théo Bongonda blikte ondanks de slechte reeks toch vol vertrouwen vooruit op de confrontatie met de Oostenrijkers. "Het feit dat ze in de Europa League beland zijn, betekent dat Rapid Wien een sterk team is. Maar dat zijn wij ook. We moeten dan ook enkel en alleen op onszelf focussen. Er zijn geen excuses, we moeten winnen. We kunnen donderdag een mooie stap zetten voor de club."

De Genkse spelers maakten woensdagochtend kennis met Bernd Storck, die de ontslagen John van den Brom opvolgt. De Duitser nam meteen de tijd om gesprekken aan te knopen met zijn spelers. Théo Bongonda: "Hij heeft over zijn filosofie gepraat en we hebben ook al kort onder vier ogen gesproken. Het is nog heel vroeg om een beeld van hem op te hangen, maar de eerste indrukken zijn erg positief."

Storck staat bekend als iemand die discipline hoog in het vaandel draagt. Daar waar Van den Brom zijn team meer vrijheden geeft, zit Storck er erg kort op. "Discipline? Dat is altijd nodig, al denk ik niet dat dat ons probleem was. Wat we nodig hebben, zijn overwinningen. En als we daar met meer discipline wél in slagen, graag dan", aldus Bongonda.

Congo

Onlangs werd er her en der gesuggereerd dat Théo Bongonda het hof wordt gemaakt door de Congolese nationale ploeg. De winger van Genk liet de deur alvast op een kier staan. "Kijk, mijn vader is Congolees en mijn moeder is Belgische. Ik voel me dan ook in even grote mate Congolees dan Belg. Ik heb de geruchten ook gehoord, maar er is nog nog nooit contact geweest. Op dit moment concentreer ik me alleen maar op Genk."