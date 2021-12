🎥 Veldbestormer krijgt een flinke beuk van Chelsea-speelster Sam Kerr

Tijdens Chelsea-Juventus in de Champions League bij de vrouwen had een man er niets beter op gevonden dan het veld te bestormen. Chelsea-speelster Sam Kerr was daar duidelijk niet zo blij mee... .

Op het einde van de wedstrijd Chelsea-Juventus in de Champions League bij de vrouwen bestormde een fan het veld om enkele selfies te scoren. Chelsea-speelster Sam Kerr was daar duidelijk niet zo blij mee, want ze kegelde de man de grond op. De Australische speelster deelde een flinke schouderduw uit waardoor de man ten val kwam. pic.twitter.com/wsmKCEVFEP — Bradley Cox (@Bcoxy2012) December 8, 2021 Toen de man het veld opliep werd hij meteen uitgefloten. De schouderduw die de man ten val bracht werd onthaald met gejuich en applaus, maar toch kreeg ze er een gele kaart voor van de scheidsrechter. De wedstrijd eindigde op een brilscore.