19-jarige De Winter scoort punten bij eerste basisplaats voor Juventus: "Veelbelovende persoonlijkheid"

De 19-jarige Koni De Winter proeft steeds meer van het grote werk. Zijn eerste basisplaats bij Juve is goed verlopen: de commentaren achteraf in de media en van de trainer zijn alleen maar positief. "Een veelbelovende persoonlijkheid", is onder meer een compliment dat hij in ontvangst mag nemen.

Allegri bracht De Winter in de laatste groepsmatch in de Champions League tegen Malmö dus aan de aftrap en zo werd onze landgenoot de jongste titularis ooit op het kampioenenbal voor de Oude Dame. Het was dan ook uitkijken naar de beoordelingen. Van Tuttosport en Corrriere dello Sport kreeg De Winter een 6,5 op 10. Niet slecht als je weet dat man van de match Bernardeschi niet veel meer kreeg. "Hij schuwde het initiatief niet", stelden ze bij Tuttosport over De Winter. "Hij was de meest defensieve van de twee backs", zagen ze bij Corriere dello Sport. "Hij voerde die taak alert uit en met een veelbelovende persoonlijkheid." La Gazzetta dello Sport noemde de rechtsachter dan weer een 'nuttige pion voor de toekomst'. Ook zijn trainer toonde zich meer dan tevreden. "Alle jongeren die gespeeld hebben, hebben het goed gedaan. Zowel de invallers als De Winter, die meer speeltijd heeft gekregen", aldus Allegri.