KV Mechelen sluit boekjaar af met winst: "Enkel door streng op de kosten te letten en een zeer goed transferbeleid konden we het seizoen afronden met winst"

Blije gezichten op de algemene vergadering bij KV Mechelen, de club is er namelijk in geslaagd om dit financieel zware coronajaar toch te overbruggen met winst.

Bij KV Mechelen zullen ze blij zijn: ook in dit financieel lastige coronajaar wist de club winst te boeken. Op de algemene vergadering werd de jaarrekening goedgekeurd. Daarin staat te lezen dat Malinwa afgelopen jaar een winst behaalde van 229.675 euro. “We beleefden opnieuw een seizoen waarin COVID-19 een grote impact had op onze club. Net als elke andere professionele sportclub hadden we een pak minder inkomsten door corona. 4,5 miljoen euro minder, dat is ongezien", vertelde algemeen directeur van KV Mechelen, Frank Lagast. "Enkel door streng op de kosten te letten en een zeer goed transferbeleid konden we het seizoen afronden met winst”, ging hij verder op de site van de club.

Wat met de winst zal gebeuren lijkt duidelijk. Ook dit seizoen zorgen de coronamaatregelen voor minder inkomsten en zo zal KV Mechelen de winst als buffer gebruiken voor het lopende seizoen. Ook met de nieuwe regels omtrent het bijdragen van profvoetballers aan de sociale zekerheid heeft Mechelen de winst absoluut nodig. Ze zijn ook bezig met het realiseren van een kapitaalsverhoging, maar duidelijkheid over wanneer we die kunnen verwachten is er nog niet. “De gesprekken met verschillende partijen zijn bezig. Dat kan nog enkele weken duren. Het is belangrijk dat we de financiële puzzel leggen en pas communiceren als het helemaal rond is”, besluit Luc Leemans.