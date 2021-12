Sportief directeur van KV Mechelen legt uit wat bedoeling is in wintermercato

KV Mechelen staat op een gedeelde zesde plaats, op amper zes punten van Royal Antwerp FC dat tweede is in de Jupiler Pro League.

Voor sportief directeur Tom Caluwé moet er dan ook niet veel veranderen. “We hebben deze zomer verder kunnen bouwen op wat er stond”, zegt hij aan Sport/Voetbalmagazine. “Ik ben sowieso geen fan van veel veranderingen in een kern, in de winterstop moet je van ons dan ook weinig activiteit verwachten.”

Zo verwacht hij nog veel van Shved en Druijf na Nieuwjaar. Ook voor Van Hecke en Swers zullen er nog de nodige kansen volgen, aldus de sportief directeur.

KV Mechelen heeft dan ook zijn nek uitgestoken. “Van Cuypers wisten we dat hij qua mentaliteit goed bij deze club zou passen. We hadden hem al twee jaar in het vizier. Naar Mechelse normen is hij een stevige transfer, te vergelijken met Club Brugge dat een transfer van 7 miljoen euro zou doen. De transfer van Oum Gouet ligt daar iets onder, net als Shved.”