Guardiola reageert op geruchten mogelijke transfer Haaland: "Next question"

Het lijkt vast te staan dat Erling Haaland komende zomer naar een andere club trekt. De vraag is alleen, naar welke club?

Haalands zaakwaarnemer Raiola liet al verstaan dat zijn goudhaantje best naar één van de volgende vier clubs gaat: Bayern München, Real Madrid, Manchester City en Barcelona.

Bij Manchester City kunnen ze alleszins nog een spits gebruiken. Sinds het vertrek van Aguero is die positie nooit echt ingevuld geweest door Pep Guardiola.

Maar of de Noor ook daadwerkelijk naar City zal gaan, is een andere vraag. Guardiola wou er op de persconferentie niet te veel woorden aan vuil maken. "Next question, daar ga ik niet op antwoorden", klonk het.