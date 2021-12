Is het geen hoog tijd dat we het speelveld weer gelijk maken voor iedereen? Wat doen topclubs nog met voordeel van play-offs?

Onze topclubs hebben geen al te beste beurt gemaakt in Europa. De Belgische coëfficiënt is in die mate gezakt dat het bijna onmogelijk is geworden om in 2023 nog een rechtstreekse deelnemer te hebben in de Champions League. Is het nog te rechtvaardigen dat de topclubs zoveel voordelen krijgen?

't Is een vraag die eigenlijk al achterhaald is. Het systeem van de play-offs lijkt korte tijd gewerkt te hebben om onze clubs in Europa sterker te maken, maar dan moeten we al terug naar het seizoen 2016-2017 toen er een record van 12.500 punten gehaald werden. In dat seizoen stootten drie clubs (Anderlecht, Gent en Genk) door tot de achtste finales met een paar stuntzeges tegen Tottenham (Gent) en Anderlecht (Zenit) als bonus. Anderlecht en Genk sprokkelden zelfs nog punten in de kwartfinales. Daar hebben we jaren op kunnen teren, maar de UEFA gaat slechts vijf seizoenen terug om de coëfficiënt te berekenen.

In de voorbije vijf jaar verzamelden we achtereenvolgens 2.600, 7.800, 7.600, 6000 en dit seizoen voorlopig 6.600 punten. De coëfficiënt gleed zo af naar de 13de plaats, met Zwitserland dat ons ook op de hielen zit. De play-offs werden in het leven geroepen na heel gepalaver bij de onderhandelingen. De topclubs kregen daarbij hun zin en een halvering van de punten. Want zij waren het best uitgerust om in Europa het vaandel te verdedigen.

Contraproductief

Maar - en wie had dat nu kunnen voorzien?- het systeem maakt dat onze topclubs aan het begin van het seizoen amper klaar zijn. Continuïteit staat niet meer hoog in het vaandel, want het valt tegen het einde van de competitie allemaal wel recht te trekken. Intussen sprokkelen ze met individuele kwaliteit wel wat punten in de nationale competitie, maar Europees zijn ze niet klaar om zich te meten met ploegen die wel weten dat ze een slechte start in de vaderlandse competitie niet meer recht gaan trekken op het einde. Och ja, Union staat op kop, maar straks worden die hun punten toch gehalveerd en dan is alles weer mogelijk.

Zou het kunnen dat die mentaliteit de topclubs punten kost in Europa? Is het hele systeem nog verdedigbaar? Is het juist dat de G5 meervoudig stemrecht heeft? In het democratisch België werd dat politiek afgeschaft in 1919. De Pro League hanteert het anno 2021 nog steeds. Da's een verschil van een eeuw hé... Wat is er mis met wat gezonde concurrentie van clubs die goed werk leveren? De prestaties van Union zouden onze G5 (of is het nu 6?) op de tippen van hun tenen moeten houden.

Maar als je nu alle waarnemers hoort: Club en Antwerp zijn de topfavorieten. Halfweg de reguliere competitie zou dat vroeger vreemd geweest zijn als je het spel en het puntentotaal van de Brusselaars bekijkt. Is het niet gewoon tijd om het speelveld weer gelijk te trekken? Play-offs, tot daar aan toe. Maar halvering en alle macht bij vijf of zes clubs? Nee, dat lijkt ons geen bestaansreden meer te hebben.