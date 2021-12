Van Damme fileert Standard: "Elsner zal zich al afvragen waar hij aan begonnen is" en "Hen opvissen is teken van wanhoop"

Standard staat momenteel in de rechterkolom van het klassement en moet eerder naar beneden dan naar boven kijken. Verrassend en tegelijkertijd toch ook weer niet?

"Dat Standard Carcela en Lestienne opvist is een teken van wanhoop", aldus Jelle Van Damme in Het Laatste Nieuws.

Gelatenheid

"De gelatenheid waarmee sommige spelers het veld opstappen, dat zien de supporters ook. Is er genoeg discipline?"

Kwaliteit is er volgens Van Damme niet genoeg voor een topclub: "Elsner is zeker geen slechte trainer voor Standard, maar hij moet roeien met de riemen die hij heeft. Hij zal ongetwijfeld al gedacht hebben waar hij aan begonnen is."