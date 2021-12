Wie was uw man van de wedstrijd bij Antwerp tegen Olympiakos? Benson, Balikwisha of toch De Laet?

Antwerp heeft donderdagavond een mooie overwinning geboekt in de Europa League. Dankzij Balikwisha haalde The Great Old het met 1-0 van Olympiakos. Er waren heel wat uitblinkers bij de Belgische club, maar we hebben er drie uitgekozen die kans maken om man van de match te worden.

Manuel Benson

De meest bedrijvige speler op het terrein, was ongetwijfeld Manuel Benson. De vleugelspeler was in het begin van de wedstrijd al zeer belangrijk met een assist en daarna ging hij zelf op zoek naar een doelpunt. Hij kreeg enkele uitstekende kansen, maar Vaclik, de doelman van Olympiakos, lag telkens in zijn weg. Eén minpunt in de wedstrijd van Benson: zijn voorzetten kwamen maar zeer sporadisch bij een ploegmaat terecht. Toch kan Benson zeker meer dan tevreden terugblikken op zijn wedstrijd.

Michel-Ange Balikwisha

Benson was de meest bedrijvige man op het veld, maar de meest efficiënte speler was dan weer zijn collega-vleugelaanvaller Michel-Ange Balikwisha. Hij kwam al vroeg tot scoren na een heerlijke actie en een mooie plaatsbal en ook daarna bleef de jonge Balikwisha het uitstekend doen. Hij maakte indruk met zijn techniek en hij zorgde ervoor dat de defensie van Olympiakos het knap lastig had. In het slot kwam hij nog dicht bij zijn tweede van de avond, maar Vaclik had een goede reflex in huis.

Ritchie De Laet

Op de wedstrijd van Ritchie De Laet valt niets af te dingen. Op defensief vlak stond De Laet zeker zijn mannetje, want Henry Onyekuru, onder meer ex-Anderlecht en nu één van de sterkhouders bij Olympiakos, kwam niet in het stuk voor. Ook op offensief vlak probeerde De Laet zich uit te leven en het leverde bijna een assist op. Een knappe actie van de rechtsback kwam tot bij Bataille, maar hij plaatste zijn bal over het doel van Vaclik.