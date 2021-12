OFFICIEEL Tim Matthys vervoegt de scoutingscel van RSC Anderlecht

De 37-jarige Tim Matthys vertrekt als sportmanager bij AA Gent om aan de slag te gaan bij Anderlecht.

Matthys werkte indertijd bij AA Gent nog samen met Peter Verbeke, nu sportief directeur bij paarswit. Matthys speelde onder andere bij AA Gent, Zulte Waregem, Bergen en KV Mechelen. Daar stopte hij in 2019. Nadat hij bij KV Mechelen als hoofd scouting begon vertrok hij enkele maanden later richting AA Gent.

Matthys zal in Neerpede samenwerken met Peter Verbeke en Manager Rekrutering Dries Belaen.. “Bij Gent had ik al de kans om met Peter samen te werken. Ik geloof in de manier waarop hij en Anderlecht het rekruteren van spelers naar een hoger niveau willen tillen", vertelt Matthys. "Anderlecht is de grootste club van België. Ik wil hier mijn bijdrage leveren zodat de club zo snel mogelijk die 35e titel kan grijpen.”

"Tim is jong en ambitieus, werkt hard én hij heeft al heel wat ervaring op de teller”, klinkt het bij Verbeke nog. “Met dit team moeten we erin slagen om steeds een competitieve kern samen te stellen.”