Voormalige superster van onder meer Barcelona verkozen tot bondsvoorzitter

Samuel Eto'o had een missie dit seizoen: voorzitter worden van de Kameroense voetbalbond.

En daar is hij ook in geslaagd. Een maand voordat Kameroen gastland zal zijn van de Africa Cup of Nations is Eto'o in zijn thuisland Kameroen verkozen tot voorzitter van de Kameroense voetbalbond FECAFOOT.

We kennen Eto'o vooral als aanvalelr bij onder meer Barcelona, Inter Milan en Chelsea. Als speler werd hij 4 jaar verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar, zat hij 2x in het UEFA team van het jaar en won hij driemaal de Champions League.