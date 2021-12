WOW! Twee waaghalzen, die titel Union voorspelden, mogelijk op weg naar grote jackpot...

Wie ooit denkt écht op hete kolen te zitten, denkt dan best even aan deze twee mannen uit Sint-Jans-Molenbeek.

Op vrijdag 13 augustus van dit jaar besloten twee moedige mannen in dagbladhandel La Copa in Molenbeek bij betFIRST een gokje te wagen op het ‘onmogelijke’: een landstitel voor Union Saint-Gilloise in de Jupiler Pro League 2021-2022.

Jackpot?

Het leek een lachwekkende sprong in het ondiepe, maar wie laatst lacht, best lacht. Beide heren zetten €50 in op een landstitel voor Union, toen goed voor een odd van 501.00. De potentiële winst? Een jackpot van maar liefst €25.050.

Je zou voor minder beginnen zweten. Momenteel kunnen ze al uitcashen voor €5.010 (eentje speelde via de terminal in de shop en de andere via een online cash card), maar dat weigeren ze op basis van dat ander fantastisch verhaal...

Leicester 2.0

We nemen je even terug mee naar het seizoen 2015-2016 in de Premier League. Leicester City had er net een vreselijk seizoen opzitten, waarbij ze ternauwernood ontsnapten aan degradatie met een bijzonder knappe reeks. Een vogel voor de kat in het nieuwe seizoen, dacht men…

Niets was minder waar: onder leiding van Jamie Vardy, Riyad Mahrez en N’golo Kanté stoomde Leicester door de Premier League en pakten ze de titel met tien punten voorsprong. Een ongezien mirakel. En dat is waar de twee heren uit Sint-Jans-Molenbeek op hopen.

Vol vertrouwen

Manager Ali van La Librairie La Copa: “Ik spreek elke week met hen. Wanneer gaan jullie uitcashen? Zou je het risico nemen? Maar ze geloven 100% in een Leicester-verhaal. Toen zij in 2015-2016 onverwacht de Premier League wonnen, had een fan een bet geplaatst met £50. In maart cashte hij uit voor £71.000. Indien hij had gewacht tot het einde van het seizoen zou het £250.000 geweest zijn. We zien wel. Ik kruis m’n vingers voor hen!”