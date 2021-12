Gent heeft goede vorm te pakken: "Broodnodige 12 op 12, hebben nu karretje aangehaakt aan eerste wagon" en "Genk vooraf hoger aangeschreven"

AA Gent heeft ook tegen Genk gewonnen en blijft zo in het spoor van play-off 1 kamperen. De komende weken komen er echter nog lastige wedstrijden aan. Dat beseft ook coach Hein Vanhaezebrouck.

"Het zal niet van vandaag op morgen gebeuren allemaal, maar we zitten op de goede weg", aldus Hein Vanhaezebrouck.

"Winnen tegen Genk - een ploeg die voor het seizoen hoger werd aangeschreven dan ons - doet altijd deugd. Het was onze vierde zege op rij en die was broodnodig."

Eerste wagon

"We hebben nu ons karretje aangehaakt aan de eerste wagon", ziet de coach van Gent de kloof met Antwerp, Charleroi en Anderlecht klein zijn met oog op mogelijk play-off 1.

"Maar het zal knokken worden. En we moeten blijven bevestigen, met woensdag opnieuw een hele moeilijke wedstrijd in Mechelen. Voorlopig hangen we er nog aan en we gaan dat ook blijven proberen."