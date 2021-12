Hoe Luca Brecel door voetbalmakelaars begeleid wordt... "Hij moest alles alleen doen, nu doen wij dat voor hem"

Waarom een artikel over een snookerspeler op een voetbalwebsite? Wel, er is wel degelijk een verband. Luca Brecel, de man die afgelopen weekend nog de Scottisch Open won, wordt immers begeleid door Let's Play. Het managementkantoor van onder meer Youri Tielemans.

Het is eigenlijk dankzij Tielemans dat Brecel bij Let's Play terecht kwam. Intussen heeft Peter Smeets, eigenaar van het kantoor, hem onder zijn vleugels genomen. Hij zorgt ervoor dat alles geregeld is en dat hij als echte prof door het leven kan gaan. Zo werd meteen het probleem aan zijn schouder opgelost nadat Smeets dokter Geert Declercq en Kristof Sas inschakelde.

"Want het lichaam van Luca moest aangepakt worden om de volgende 20 jaar aan de top te kunnen staan. Je staat toch een aantal uur aan de snookertafel en doet constant dezelfde beweging... Dan moet er preventief aan gewerkt worden. En als je fysiek sterker wordt, zorgt dat automatisch ook voor een positief effect op het mentale", zegt Smeets bij Sporza.

Maar ook alles rond het snooker wordt geregeld. "Want dat wordt vaak onderschat bij snookerspelers - Luca moest alles zelf regelen. Nu doen wij dat voor hem. Op die manier komt hij heel relaxed aan de snookertafel te staan."

Maar het talent van Brecel is nog altijd wat telt. "Wij leren Luca niet hoe hij snooker moeten spelen, hé. Zijn talent is gigantisch, net als de bijdrage van zijn ouders en vriendin Gaelle. Ons aandeel is misschien 1 procent, maar zorgde hopelijk wel voor de click. Dit is weer een Brecel met veel ambitie."